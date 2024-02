Eigengewächse verhelfen Marienbergs Sachsenliga-Handballerinnen zum fünften Sieg in Folge

Im neuen Jahr bleiben die Damen des HSV 1956 Marienberg ungeschlagen. Trotz des letztlich klaren 36:26-Siegs in Bischofswerda sah sich der Trainer aber anfangs zu einer Auszeit gezwungen.

Als die Handballerinnen des VfB Bischofswerda am Samstagabend 7:3 in Führung gingen, deutete vieles auf ein Ende der Erfolgsserie des HSV 1956 Marienberg hin. Die Erzgebirgerinnen offenbarten beim Auswärtsspiel am Rand der Oberlausitz große Lücken in der Abwehr und konnten sich offensiv nur selten durchsetzen. Doch wie schon eine Woche zuvor...