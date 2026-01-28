Ein bisschen wie Olympia: Skilangläufer aus dem Erzgebirge nutzen die große Bühne

Aue
Trainerin Nadine Tröger ist stolz. Die Talente des SV Stützengrün haben bei den Landesjugendspielen die Loipe gerockt. Nun fiebern alle der Sachsenmeisterschaft entgegen.
Fahne, Feuer und Lasershow: Die Landesjugendspiele haben auch diesmal durchaus Olympiaflair versprüht. Alle zwei Jahre findet das Wintersportturnier für mehrere Disziplinen statt – ob Eishockey, Nordische Kombination, Skispringen oder Biathlon. Die Skilangläufer des SV Stützengrün ließen sich von der besonderen Atmosphäre in Mühlleithen...
