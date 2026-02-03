Generalprobe für den Saisonhöhepunkt: Skilangläufer aus dem Erzgebirge sammeln fleißig Edelmetall

Aue
Der SV Stützengrün ist bestens gewappnet für die Sachsenmeisterschaft, sagt Trainerin Nadine Tröger. Vor allem ein Talent stach bei den zwei jüngsten Wettkämpfen erneut mit tollen Zeiten heraus.
Ihre Generalprobe für die Sachsenmeisterschaft haben die Skilangläufer des SV Stützengrün in Seiffen vollzogen. Beim Landespokallauf setzte einmal mehr Lina Tröger ein Ausrufezeichen: In der AK 10 distanzierte die Schülerin die Konkurrenz um 1:13 Minute. Sie haderte dennoch mit sich. „Denn auf der ersten Runde hatte sie...
