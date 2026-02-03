MENÜ
Fühlen sich bestens auf die Sachsenmeisterschaft vorbereitet: die Skilangläufer des SV Stützengrün.
Fühlen sich bestens auf die Sachsenmeisterschaft vorbereitet: die Skilangläufer des SV Stützengrün. Bild: Tröger/Verein
Aue
Generalprobe für den Saisonhöhepunkt: Skilangläufer aus dem Erzgebirge sammeln fleißig Edelmetall
Redakteur
Von Anna Neef
Der SV Stützengrün ist bestens gewappnet für die Sachsenmeisterschaft, sagt Trainerin Nadine Tröger. Vor allem ein Talent stach bei den zwei jüngsten Wettkämpfen erneut mit tollen Zeiten heraus.

Ihre Generalprobe für die Sachsenmeisterschaft haben die Skilangläufer des SV Stützengrün in Seiffen vollzogen. Beim Landespokallauf setzte einmal mehr Lina Tröger ein Ausrufezeichen: In der AK 10 distanzierte die Schülerin die Konkurrenz um 1:13 Minute. Sie haderte dennoch mit sich. „Denn auf der ersten Runde hatte sie...
