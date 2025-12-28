Ein bitterer Abstieg und mehr Gewalt: Die Flops des Fußballjahres 2025 im Erzgebirge

Annaberg
Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das gilt auch für den Fußball im Kreis. „Freie Presse“ wirft einen Blick auf die sportlichen Tiefpunkte und dunklen Seiten des Sports in diesem Jahr.
Zahlreiche Erinnerungen sind mit dem Fußballjahr 2025 verbunden, für manche war es ein gutes Jahr, andere würden es aber am liebsten aus dem Gedächtnis streichen. Die „Freie Presse“ blickt noch einmal auf die sportlichen Tiefpunkte des Jahres.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.