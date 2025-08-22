Ein Hauch von US Open am Olbernhauer Tennisnetz

Zum zehnten Mal richtet der OTC ein Turnier aus, das mit seinem Namen an große Events erinnert. Einen entscheidenden Unterschied gibt es allerdings.

Während in New York gerade die US Open begonnen haben, dreht sich auch in Olbernhau am Samstag alles um den Tennissport. Mit ihrem Namen erinnern die Flöhatal Open sogar an das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Flushing Meadows, doch es gibt auch einen gravierenden Unterschied. Schließlich werden in Olbernhau ab 9 Uhr nur im Doppel die...