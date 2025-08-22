Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der U-12-Bezirksklasse belegen Finn Prezewowsky, Josie Israel, Vanessa Winzer und Felix Ullmann (von links) vom Olbernhauer TC aktuell Platz 1.
In der U-12-Bezirksklasse belegen Finn Prezewowsky, Josie Israel, Vanessa Winzer und Felix Ullmann (von links) vom Olbernhauer TC aktuell Platz 1. Bild: Carina Hegewald
In der U-12-Bezirksklasse belegen Finn Prezewowsky, Josie Israel, Vanessa Winzer und Felix Ullmann (von links) vom Olbernhauer TC aktuell Platz 1.
In der U-12-Bezirksklasse belegen Finn Prezewowsky, Josie Israel, Vanessa Winzer und Felix Ullmann (von links) vom Olbernhauer TC aktuell Platz 1. Bild: Carina Hegewald
Marienberg
Ein Hauch von US Open am Olbernhauer Tennisnetz
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum zehnten Mal richtet der OTC ein Turnier aus, das mit seinem Namen an große Events erinnert. Einen entscheidenden Unterschied gibt es allerdings.

Während in New York gerade die US Open begonnen haben, dreht sich auch in Olbernhau am Samstag alles um den Tennissport. Mit ihrem Namen erinnern die Flöhatal Open sogar an das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Flushing Meadows, doch es gibt auch einen gravierenden Unterschied. Schließlich werden in Olbernhau ab 9 Uhr nur im Doppel die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
16:00 Uhr
3 min.
Von 11 bis 81 Jahre: Olbernhauer Tennisturnier begeistert Vertreter aller Generationen
Insgesamt zeigten bei den Flöhatal Open 40 Tennisspieler ihr Können.
Bei den Flöhatal Open wurden in drei Kategorien die besten Doppel ermittelt. Dank einer technischen Neuerung ging es am Netz sogar nach Einbruch der Dunkelheit noch rund.
Andreas Bauer
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
06.05.2025
3 min.
Am Olbernhauer Tennisnetz geht es besonders hoch her
Zum Olbernhauer U-12-Team gehört unter anderem Finn Prezewowsky.
Mit sechs Mannschaften ist der OTC der Verein, der am stärksten im Liga-Betrieb vertreten ist. Außerdem dürfen sich Spieler und Fans auf mehrere Highlights im Sommer freuen.
Andreas Bauer
Mehr Artikel