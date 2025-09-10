Einstige Volleyball-Hochburg aus dem Erzgebirge schrumpft auf eine Mannschaft

Einst waren die Olbernhauer Teams am Volleyballnetz eine Macht. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Nun ruhen alle Hoffnungen des TSV auf der Frauen-Mannschaft.

Für die Volleyball-Teams der Region wird es ab dem kommenden Wochenende wieder ernst. Am Netz beginnt die neue Saison, in der die Männer des VC Zschopau die Fahne fürs Erzgebirge wieder in der Regionalliga Ost hochhalten werden. Der Auftakt führt sie am Samstag zu den Thüringer Young Stars. Die Frauen aus der Motorradstadt, die erst ab dem...