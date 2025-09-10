Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Olbernhauer Volleyballerinnen haben sich für die neue Bezirksklasse-Saison viel vorgenommen.
Die Olbernhauer Volleyballerinnen haben sich für die neue Bezirksklasse-Saison viel vorgenommen. Bild: Karlheinz Schlegel
Die Olbernhauer Volleyballerinnen haben sich für die neue Bezirksklasse-Saison viel vorgenommen.
Die Olbernhauer Volleyballerinnen haben sich für die neue Bezirksklasse-Saison viel vorgenommen. Bild: Karlheinz Schlegel
Marienberg
Einstige Volleyball-Hochburg aus dem Erzgebirge schrumpft auf eine Mannschaft
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einst waren die Olbernhauer Teams am Volleyballnetz eine Macht. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Nun ruhen alle Hoffnungen des TSV auf der Frauen-Mannschaft.

Für die Volleyball-Teams der Region wird es ab dem kommenden Wochenende wieder ernst. Am Netz beginnt die neue Saison, in der die Männer des VC Zschopau die Fahne fürs Erzgebirge wieder in der Regionalliga Ost hochhalten werden. Der Auftakt führt sie am Samstag zu den Thüringer Young Stars. Die Frauen aus der Motorradstadt, die erst ab dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
08:00 Uhr
3 min.
Milkauer Volleyballerinnen starten mit ambitioniertem Ziel und einer Rückkehrerin in die Saison
Fürs Teamfoto schon einmal gut in Szene gesetzt: Für die Volleyballerinnen des SVU beginnt am Samstagmittag die Bezirksliga-Saison.
Gleich zum Auftakt steht für die Volleyballerinnen des SV Union Milkau ein Heimspieltag in der Bezirksliga auf dem Programm. Die Gegnerinnen haben es aber schon in sich.
Robin Seidler
26.08.2025
3 min.
Freiberger Volleyballer wollen hoch hinaus, Brand-Erbisdorfer Damen müssen nach unten schauen
Wollen in der neuen Saison hoch hinaus: die Sachsenklasse-Volleyballer des 1. VV Freiberg. Das Team peilt einen Podestplatz an.
Die Männer des 1. VV Freiberg haben sich für die neue Saison in der Sachsenklasse gleich mit fünf Spielern verstärkt. Gänzlich gegensätzlich stehen die Vorzeichen bei den Frauen des SSV Brand-Erbisdorf.
Karlheinz Schlegel
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel