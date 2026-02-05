MENÜ
Wölfe-Torjäger Tomas Rubes (r.) und sein Team empfangen am Sonnabend Chemnitz.
Wölfe-Torjäger Tomas Rubes (r.) und sein Team empfangen am Sonnabend Chemnitz.
Aue
Eishockey-Derby im Erzgebirge: Wölfe empfangen ihren Erzrivalen – und der begibt sich in Lauerstellung
Redakteur
Von Anna Neef
An der Tabellenkonstellation wird das Spiel von Regionalligist Schönheide zuhause gegen die Chemnitz Crashers nichts ändern. Wichtig ist es dennoch. Und zwar für beide Teams.

Die Favoritenrolle ist klar: Im Derby am Sonnabend ab 17 Uhr im Wolfsbau Schönheide gilt der gastgebende Spitzenreiter gegen die Chemnitz Crashers als Favorit. Doch die Gäste, die sich auf Platz 4 der Tabelle genügend Luft nach oben und unten verschafft haben, hegen große Ambitionen. Torsten Buschmann hält nicht hinter dem Berg. „Unser...
Mehr Artikel