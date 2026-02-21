MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Schönheider Tomas Rubes hat diese Saison schon 45 Tore geschossen.
Der Schönheider Tomas Rubes hat diese Saison schon 45 Tore geschossen. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Der Schönheider Tomas Rubes hat diese Saison schon 45 Tore geschossen.
Der Schönheider Tomas Rubes hat diese Saison schon 45 Tore geschossen. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Aue
Eishockey-Regionalliga: Der Torkönig der Hauptrunde kommt aus dem Erzgebirge
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Treffsicher ist er für die Schönheider Wölfe schon seit einiger Zeit. Und auch diesmal hat sich der Stürmer selten lange bitten lassen.

Die Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga ist vorüber. Die Schönheider Wölfe fiebern als Tabellenführer dem Halbfinale entgegen. Bis die erste Partie kommenden Sonnabend ab 14 Uhr im Wolfsbau steigt, darf schon ein bisschen gefeiert werden. Denn der gefährlichste Stürmer der bisherigen Saison ist Schönheides Tomas Rubes, der in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.02.2026
3 min.
Eishockey: Schönheider Wölfe sichern Platz 1 in der Regionalliga Ost
Kenneth Hirsch (Mitte) war mit den Schönheider Wölfen wieder einmal nicht zu schlagen.
Mit einem klaren Sieg sind die Erzgebirger im letzten Heimspiel der Hauptrunde ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Allerdings spiegelt das 6:2 gegen Lauterbach den Spielverlauf nicht ganz wider.
Andreas Bauer
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
17.02.2026
3 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge vollziehen letzten Akt der Hauptrunde in Berlin
Bei den Eisbären Juniors Berlin haben die Schönheider Wölfe erneut jubeln dürfen.
Bei den Eisbären Juniors an der Spree hat der Regionalligist aus Schönheide Platz 1 zementiert. Nun warten die Playoffs. Und die Sehnsucht nach dem Titel im Jubiläumsjahr wächst.
Anna Neef
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
Mehr Artikel