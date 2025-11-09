Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch Schönheides Yannek Seidel (l.) trug sich im Spiel gegen FASS Berlin in die Torschützenliste ein.
Auch Schönheides Yannek Seidel (l.) trug sich im Spiel gegen FASS Berlin in die Torschützenliste ein. Bild: Ramona Schwabe
Auch Schönheides Yannek Seidel (l.) trug sich im Spiel gegen FASS Berlin in die Torschützenliste ein.
Auch Schönheides Yannek Seidel (l.) trug sich im Spiel gegen FASS Berlin in die Torschützenliste ein. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge düpieren den Meister - und ein Herzblatt fiebert ganz groß mit
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unerwartet eindeutig ging das Top-Spiel in der Regionalliga Ost aus. Der Liebe wegen verfolgte eine junge Frau das Spektakel auf dem Eis. Und freute sich über ein Tor für den Spitzenreiter besonders.

Beim zwischenzeitlichen 4:1 (39.) für die Schönheider Wölfe hat Lena Gerth am lautesten gejubelt. „Da gingen meine Arme sofort nach oben“, sagte die 23-Jährige noch sichtlich aufgewühlt. Kein Wunder. Mit dem Tor besiegelte ihr Liebster am Sonnabend das erfolgreiche Mitteldrittel für den Eishockey-Regionalligisten Schönheide. Ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11:01 Uhr
2 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge feiern maximale Ausbeute und Saisonstart nach Maß
Luca Schwarzmeier und die Wölfe dürfen sich über einen perfekten Saisonstart freuen.
Sechs Punkte an einem Wochenende: Mehr geht nicht. Der Eishockey-Regionalligist Schönheide bleibt in der Erfolgsspur und grüßt von der Spitze der Tabelle.
Anna Neef
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
14:00 Uhr
3 min.
Erfolg schafft Begeisterung: Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge fahren im Januar mit zwei Fanbussen nach Hessen
Mit einem Kantersieg in Dresden haben die Schönheider Wölfe ihr Doppelspielwochenende beendet.
Das 5:1 gegen den amtierenden Meister aus Berlin und der Kantererfolg keine 24 Stunden später in Dresden bedeuten für den Regionalligisten aus Schönheide die volle Ausbeute. Das zeigt Wirkung.
Anna Neef
11.11.2025
3 min.
Röwekamp: Drei Punkte beim neuen Wehrdienst noch ungelöst
Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses.
Wie sollen junge Männer künftig für den Wehrdienst ausgewählt werden? Unionsexperte Röwekamp nennt offene Fragen und fordert konkrete Antworten.
Mehr Artikel