Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge feiern maximale Ausbeute und Saisonstart nach Maß

Sechs Punkte an einem Wochenende: Mehr geht nicht. Der Eishockey-Regionalligist Schönheide bleibt in der Erfolgsspur und grüßt von der Spitze der Tabelle.

Fünf Spiele, fünf Siege: Die Schönheider Wölfe haben den perfekten Saisonstart aufs Eis gelegt. Am vergangenen Wochenende waren sie doppelt gefordert. Und ließen dennoch kein Stück nach. Denn mit zwei Siegen - einer daheim und einer auswärts - gelang ihnen die maximale Ausbeute.