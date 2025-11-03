Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge feiern maximale Ausbeute und Saisonstart nach Maß

Aue
Sechs Punkte an einem Wochenende: Mehr geht nicht. Der Eishockey-Regionalligist Schönheide bleibt in der Erfolgsspur und grüßt von der Spitze der Tabelle.
Fünf Spiele, fünf Siege: Die Schönheider Wölfe haben den perfekten Saisonstart aufs Eis gelegt. Am vergangenen Wochenende waren sie doppelt gefordert. Und ließen dennoch kein Stück nach. Denn mit zwei Siegen - einer daheim und einer auswärts - gelang ihnen die maximale Ausbeute.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.