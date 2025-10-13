Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auch der Schönheider Lukas Lenk (vorn), hier im Testspiel zuhause gegen Bayreuth, trug sich zum Saisonstart in Niesky in die Torschützenliste ein.
Auch der Schönheider Lukas Lenk (vorn), hier im Testspiel zuhause gegen Bayreuth, trug sich zum Saisonstart in Niesky in die Torschützenliste ein. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge nehmen Tornado den Schwung
Redakteur
Von Anna Neef
Ein Ligastart ohne Kompromisse ist dem Regionalligisten Schönheide in Niesky gelungen. Das lag auch an den Fans, die ihre Mannschaft fast sprachlos machten.

100 Wölfe-Fans haben die ersten 450 Kilometer für ihre Mannschaft auf dem Tacho stehen: Mit einer beeindruckenden Unterstützung ihrer Anhängerschar sind die Schönheider Wölfe in die Saison gestartet. Der Weg des Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge führte zum ELV Niesky. Und die Tornados wurden von den Gästen schnell ausgebremst.
