Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge nehmen Tornado den Schwung

Aue
Ein Ligastart ohne Kompromisse ist dem Regionalligisten Schönheide in Niesky gelungen. Das lag auch an den Fans, die ihre Mannschaft fast sprachlos machten.
100 Wölfe-Fans haben die ersten 450 Kilometer für ihre Mannschaft auf dem Tacho stehen: Mit einer beeindruckenden Unterstützung ihrer Anhängerschar sind die Schönheider Wölfe in die Saison gestartet. Der Weg des Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge führte zum ELV Niesky. Und die Tornados wurden von den Gästen schnell ausgebremst.
