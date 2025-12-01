Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge schreiben Geschichte – und der Trainer ist stinksauer

Wortkarg hat sich Sven Schröder in der Pressekonferenz nach dem Regionalliga-Duell von Schönheide und Niesky gegeben. Der Auftritt wird ein Nachspiel haben, so viel ist sicher. Zumal das Derby naht.

Zwischen Enttäuschung und Galgenhumor pendelte die Gemütslage von Sven Schröder am Sonnabend. Der Ertrag stimmte. So konnte sich der Coach des Eishockey-Regionalligisten Schönheide nach dem Heimsieg gegen Tornado Niesky über drei Punkte freuen. Doch wie der Spitzenreiter zu diesen Zählern kam, verschlug dem Trainer fast die Sprache. Zwischen Enttäuschung und Galgenhumor pendelte die Gemütslage von Sven Schröder am Sonnabend. Der Ertrag stimmte. So konnte sich der Coach des Eishockey-Regionalligisten Schönheide nach dem Heimsieg gegen Tornado Niesky über drei Punkte freuen. Doch wie der Spitzenreiter zu diesen Zählern kam, verschlug dem Trainer fast die Sprache.