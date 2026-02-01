Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge: So lief das Duell der Duelle an der Spree

Gegen FASS Berlin hat der Regionalligist aus Schönheide nichts vermissen lassen. Der Coach übte dennoch leise Kritik. Nun wartet kommenden Sonnabend zu Hause das Derby gegen Chemnitz.

Die Wölfe haben ausgeglichen. Vier Begegnungen hat es in dieser Regionalliga-Saison gegen den Freien Akademischen Sportverein Siegmundshof (FASS) Berlin bisher gegeben. 2:2 steht es nach dem Spitzenspiel am vergangenen Sonnabend. Denn an der Spree haben die Schönheider beim punktgleichen Gastgeber wenig vermissen lassen. Ganz ohne Kritik blieb...