Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge stehen vor Belastungstest

Aue
Zweimal an einem Wochenende ist der Regionalligist aus Schönheide gefordert. Zuhause geht es am Sonnabend gegen die Berliner Eisbären. Eine Fahrt nach Hessen schließt sich an.
Spätestens jetzt sollten die Schönheider Wölfe auf Betriebstemperatur sein. Denn den Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge erwartet das erste Doppel-Wochenende. Nach drei Siegen zum Einstand, zuletzt im Derby in Chemnitz, geht es diesen Sonnabend zuhause zunächst gegen die Eisbären Juniors Berlin. Anbully ist 17 Uhr - und die...
