Lukas Lenk (r.) und die Wölfe fiebern dem Duell der Duelle in der Hauptrunde entgegen.
Lukas Lenk (r.) und die Wölfe fiebern dem Duell der Duelle in der Hauptrunde entgegen. Bild: Ralf Wendland
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge übernehmen die Tabellenspitze - und der Trainer gibt sich wortkarg
Redakteur
Von Anna Neef
Die zwei besten Teams der Regionalliga Ost treffen kommenden Sonnabend an der Spree aufeinander. Für diese Fahrt nimmt sich Schönheide viel vor. Und hat zuvor zwei Pflichtaufgaben gelöst.

Der Titelverteidiger hat den Platz an der Sonne eingebüßt: Weil FASS Berlin am Wochenende bei Lauterbach nur ein Penaltysieg gelang, der einen Punkt weniger bringt, und die Schönheider Wölfe parallel dazu zwei Pflichtaufgaben souverän lösen konnten, hat es an der Tabellenspitze der Eishockey-Regionalliga Ost einen Wechsel gegeben. So fahren...
