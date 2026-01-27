Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge übernehmen die Tabellenspitze - und der Trainer gibt sich wortkarg

Die zwei besten Teams der Regionalliga Ost treffen kommenden Sonnabend an der Spree aufeinander. Für diese Fahrt nimmt sich Schönheide viel vor. Und hat zuvor zwei Pflichtaufgaben gelöst.

Der Titelverteidiger hat den Platz an der Sonne eingebüßt: Weil FASS Berlin am Wochenende bei Lauterbach nur ein Penaltysieg gelang, der einen Punkt weniger bringt, und die Schönheider Wölfe parallel dazu zwei Pflichtaufgaben souverän lösen konnten, hat es an der Tabellenspitze der Eishockey-Regionalliga Ost einen Wechsel gegeben. So fahren...