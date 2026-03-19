Eishockey-Wölfen aus dem Erzgebirge hilft nur noch ein kleines Wunder

Der Regionalligist aus Schönheide hat noch eine letzte Chance, die Saison entscheidend zu verlängern. Gegen FASS Berlin schlägt diesen Sonnabend im Wolfsbau die Stunde der Wahrheit.

Können die Wölfe das Saisonende noch einmal vertagen? Darum wird es diesen Sonnabend ab 17 Uhr um Wolfsbau gehen, wenn beim Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge der Titelverteidiger FASS Berlin gastiert. Alles oder nichts. Allein ein Sieg zählt. Ansonsten geht es nach der Schlusssirene in die Sommerpause.