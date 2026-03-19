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Können sich die Wölfe wie hier in Berlin noch einmal erfolgreich zusammenraufen?
Können sich die Wölfe wie hier in Berlin noch einmal erfolgreich zusammenraufen? Foto: Anna Löscher/Verein
Können sich die Wölfe wie hier in Berlin noch einmal erfolgreich zusammenraufen?
Können sich die Wölfe wie hier in Berlin noch einmal erfolgreich zusammenraufen? Foto: Anna Löscher/Verein
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Eishockey-Wölfen aus dem Erzgebirge hilft nur noch ein kleines Wunder
Redakteur
Von Anna Neef
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Der Regionalligist aus Schönheide hat noch eine letzte Chance, die Saison entscheidend zu verlängern. Gegen FASS Berlin schlägt diesen Sonnabend im Wolfsbau die Stunde der Wahrheit.

Können die Wölfe das Saisonende noch einmal vertagen? Darum wird es diesen Sonnabend ab 17 Uhr um Wolfsbau gehen, wenn beim Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge der Titelverteidiger FASS Berlin gastiert. Alles oder nichts. Allein ein Sieg zählt. Ansonsten geht es nach der Schlusssirene in die Sommerpause.
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