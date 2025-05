Ende gut, alles gut: Niederwürschnitzer Badmintonspieler packen Klassenerhalt in der Regionalliga doch noch

In der Relegation mussten sich die Erzgebirger mit den Meistern aus Bayern und Baden-Württemberg messen. Auch dort lief nicht alles rund – am Ende genügte aber Platz 2.

Die Badmintonspieler des TSV Niederwürschnitz dürfen auch in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga Süd/Ost antreten. Am letzten Spieltag der regulären Saison noch auf den vorletzten Platz der dritthöchsten deutschen Spielklasse abgerutscht, schafften die Erzgebirger den Klassenerhalt am Wochenende nun über den Umweg Relegation.