Regionalliga: Auf Badmintonspieler aus dem Erzgebirge warten kurz vor Weihnachten noch zwei hohe Hürden

Die Niederwürschnitzer sind am Samstag zunächst beim Zweiten in Regensburg gefragt, dann beim Dritten in München. Dank einer starken Vorrunde können sie aber befreit aufspielen.
Bevor die Weihnachtsgans auf den Tisch kommt, wartet auf die Badmintonspieler des TSV Niederwürschnitz noch eine längere Reise. Zum Abschluss der Hinrunde gastiert der Tabellenvierte der Regionalliga Süd/Ost am Samstag, 14 Uhr, zunächst beim Zweiten Fortuna Regensburg. Tags darauf sind die Erzgebirger dann um 10 Uhr beim Dritten, dem TSV...
