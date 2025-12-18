MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch in Regensburg und München wollen die TSV-Spieler nicht leer ausgehen.
Auch in Regensburg und München wollen die TSV-Spieler nicht leer ausgehen. Bild: Symbolbild/Natthaphong - stock.adobe.com
Auch in Regensburg und München wollen die TSV-Spieler nicht leer ausgehen.
Auch in Regensburg und München wollen die TSV-Spieler nicht leer ausgehen. Bild: Symbolbild/Natthaphong - stock.adobe.com
Stollberg
Regionalliga: Auf Badmintonspieler aus dem Erzgebirge warten kurz vor Weihnachten noch zwei hohe Hürden
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Niederwürschnitzer sind am Samstag zunächst beim Zweiten in Regensburg gefragt, dann beim Dritten in München. Dank einer starken Vorrunde können sie aber befreit aufspielen.

Bevor die Weihnachtsgans auf den Tisch kommt, wartet auf die Badmintonspieler des TSV Niederwürschnitz noch eine längere Reise. Zum Abschluss der Hinrunde gastiert der Tabellenvierte der Regionalliga Süd/Ost am Samstag, 14 Uhr, zunächst beim Zweiten Fortuna Regensburg. Tags darauf sind die Erzgebirger dann um 10 Uhr beim Dritten, dem TSV...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
3 min.
Regionalliga: Niederwürschnitzer Badmintonspieler legen perfekten Saisonstart hin
Zwei Auswärtssiege zum Saisonauftakt: So kann es für die Niederwürschnitzer Badmintonspieler weitergehen.
Sowohl in Neubiberg als auch in Lohhof haben die Erzgebirger deutliche Siege eingefahren. Ein Sommerzugang bewies dabei, dass er eine große Verstärkung sein kann.
Jürgen Werner
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
20.10.2025
2 min.
Regionalliga: Badmintonspieler aus dem Erzgebirge mischen weiter vorne mit
David Kaiser (r.) und Fabian Šula lieferten sich ein dramatisches Doppel mit ihren Gegnern aus Diedorf – mit dem besseren Ausgang für die Gäste.
Auch nach vier Partien bleibt der TSV Niederwürschnitz ungeschlagen. Zwar kam die Mannschaft jetzt zuhause über zwei Remis nicht hinaus. Doch das hatte vor allem mit Verletzungspech zu tun.
Jürgen Werner
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel