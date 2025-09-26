Endlich wieder Eishockey im Erzgebirge: Wölfe empfangen Tiger und Löwen

Mit zwei Testspielen des Regionalligisten und zwei Nachwuchsturnieren wird die Saison im Schönheider Wolfsbau eingeläutet. Der Trainer hat ein klares Ziel vor Augen.

Tierischer Heimspielauftakt im Schönheider Wolfsbau: Der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge erobert dieses Wochenende erstmals das heimische Eis im Stadion an der Neuheider Straße. Zwei Testspiele stehen auf dem Programm. Und mehr noch: Der Nachwuchs misst sich ebenfalls. Tierischer Heimspielauftakt im Schönheider Wolfsbau: Der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge erobert dieses Wochenende erstmals das heimische Eis im Stadion an der Neuheider Straße. Zwei Testspiele stehen auf dem Programm. Und mehr noch: Der Nachwuchs misst sich ebenfalls.