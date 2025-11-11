Enduro: Dieser junge Erzgebirger kam, sah und siegte

Für Nachwuchsfahrer Luca Reinhold hätte die erste Saison im Deutschen Enduro-Cup nicht besser laufen können. Gleich zwei Titel erkämpfte der 21-jährige Dittmannsdorfer, der jetzt höhere Ziele verfolgt.

Spontan hatte sich Luca Reinhold für einen Start in Zwönitz entschieden. Für den jungen Geländefahrer aus Dittmannsdorf stellte die 20. Auflage des Swen-Enderlein-Enduros am vergangenen Wochenende einen der letzten Wettkämpfe in diesem Jahr dar. Passenderweise legten er und sein Teamkollege Kenny Riedel einen lupenreinen Start-Ziel-Sieg hin,... Spontan hatte sich Luca Reinhold für einen Start in Zwönitz entschieden. Für den jungen Geländefahrer aus Dittmannsdorf stellte die 20. Auflage des Swen-Enderlein-Enduros am vergangenen Wochenende einen der letzten Wettkämpfe in diesem Jahr dar. Passenderweise legten er und sein Teamkollege Kenny Riedel einen lupenreinen Start-Ziel-Sieg hin,...