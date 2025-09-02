Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kurt Reichel, Maik Schubert und Jens Pester (von links) fuhren auf Platz 30 unter 158 Club-Teams.
Kurt Reichel, Maik Schubert und Jens Pester (von links) fuhren auf Platz 30 unter 158 Club-Teams. Bild: Repro: Thomas Fritzsch
Zschopau
Enduro-Fans aus dem Erzgebirge machen Six Days in Italien zu einem Heimspiel
Von Thomas Fritzsch
Bei der Mannschafts-WM rund um Bergamo ist den deutschen Geländefahrern ein Überraschungserfolg versagt geblieben. Weltmeisterlich präsentierten sich dafür andere Vertreter aus der Region.

Schauplatz der 99. Auflage der Internationalen Six Days Enduro (ISDE) war die Region um Bergamo. Die Sechs-Tage-Hatz im Gelände der Perle Norditaliens wurde begleitet von heftigen Unwettern. Über Sonne satt bis hin zu Kälte in den Bergen trotzten 657 Fahrer aus 30 Nationen diesen wechselnden Bedingungen. Ihren Heimvorteil nutzten die Italiener...
