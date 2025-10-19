Enduro-Grand-Prix: Riesiges Volksfest in Zschopau

Tausende Zuschauer haben in der Motorradstadt und Umgebung 170 Geländefahrer aus 18 Nationen angefeuert. Es war eine würdige Kulisse fürs WM-Finale.

Der Enduro-Grand-Prix von Deutschland ist Geschichte. Mit der siebten und letzten Station der diesjährigen Enduro-Weltmeisterschaft ist die Saison am Sonntag in Zschopau zu Ende gegangen. Selbst der Herbst zeigte sich von seiner goldenen Seite, da fiel am Freitagabend zum Prolog Nieselregen nicht nur bei den 170 Endurosportlern aus 18 Nationen...