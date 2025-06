Enduro-Jugend-Cup Ost wird im Erzgebirge zum Sprungbrett

So mancher Geländefahrer, der nun in der Deutschen Meisterschaft erfolgreich ist, hat in dieser Nachwuchs-Serie einst begonnen. Jetzt waren die Talente der Gegenwart in Hohndorf zu erleben.

Sich dort beweisen zu können, wo bereits Geländefahrer der Weltelite von Tausenden Fans bejubelt worden sind, war für 31 Nachwuchssportler eine tolle Erfahrung. Auf dem Prologgelände von „Rund um Zschopau" kämpften sie beim 2. Lauf des diesjährigen Enduro-Jugend-Cups Ost um Bestzeiten, wobei vor allem ein junger Lokalmatador jubeln...