Enduro Vintage Trophy: Wie der Sieger aus dem Erzgebirge im Ziel überrascht wurde

Zschopau
In seinem Heimatort Hohndorf, wo ein großes Treffen für MZ-Fans stattfand, hat Uwe Weber über seinen Erfolg geplaudert. Zu Wort kam auch seine Lebensgefährtin, die in Polen ebenso eine Rolle spielte.
Mit einem Klubabend hat der MC MZ Zschopau sein 3. Sommertreffen auf dem ehemaligen MZ-Werksgelände in Hohndorf eingeläutet. Natürlich stand dabei auch der Hohndorfer Uwe Weber im Rampenlicht, der mit der deutschen Mannschaft in Polen gerade den Sieg bei der FIM Enduro Vintage Trophy eingefahren hat.
