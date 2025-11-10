Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mit einem Kantersieg in Dresden haben die Schönheider Wölfe ihr Doppelspielwochenende beendet.
Mit einem Kantersieg in Dresden haben die Schönheider Wölfe ihr Doppelspielwochenende beendet. Bild: Michelle Gerisch/Verein
Aue
Erfolg schafft Begeisterung: Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge fahren im Januar mit zwei Fanbussen nach Hessen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 5:1 gegen den amtierenden Meister aus Berlin und der Kantererfolg keine 24 Stunden später in Dresden bedeuten für den Regionalligisten aus Schönheide die volle Ausbeute. Das zeigt Wirkung.

Am 10. Januar gehen die Schönheider Wölfe auf Reisen. Und zwar nicht alleine. Zwei Fanbusse begleiten den Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge nach Hessen. Das steht seit Sonnabend fest. Denn direkt im Zuge des Gipfeltreffens im Wolfsbau mit FASS Berlin, immerhin amtierender Meister, wurden die letzten Plätze für die Fahrt nach...
