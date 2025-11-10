Erfolg schafft Begeisterung: Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge fahren im Januar mit zwei Fanbussen nach Hessen

Das 5:1 gegen den amtierenden Meister aus Berlin und der Kantererfolg keine 24 Stunden später in Dresden bedeuten für den Regionalligisten aus Schönheide die volle Ausbeute. Das zeigt Wirkung.

Am 10. Januar gehen die Schönheider Wölfe auf Reisen. Und zwar nicht alleine. Zwei Fanbusse begleiten den Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge nach Hessen. Das steht seit Sonnabend fest. Denn direkt im Zuge des Gipfeltreffens im Wolfsbau mit FASS Berlin, immerhin amtierender Meister, wurden die letzten Plätze für die Fahrt nach...