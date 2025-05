Erfolgreich auf der Piste: Stollberger Skitalent mag steile Hänge besonders

Seit seinem dritten Lebensjahr steht Tim Sander Heinze auf Skiern. Mit vier Jahren startete er erfolgreich bei seinem ersten Rennen. Der Erfolg blieb dem Zwölfjährigen treu. Dafür trainiert er hart.

In der beleuchteten Glasvitrine in seinem Zimmer steht Pokal an Pokal. 49 Trophäen und mehrere Medaillen sind dort ausgestellt, ganz oben stehen zwei Skihelme. „Einer für den Slalom, der andere für den Riesenslalom“, erklärt Tim Sander Heinze. Der Stollberger Skifahrer ist erst zwölf Jahre alt, hat aber schon viele Rennen gewonnen und...