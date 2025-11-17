Erfolgsserie der Zschopauer Regionalliga-Volleyballer gerissen

Zschopau
Nach drei Siegen in Folge haben die VC-Männer in Leipzig eine Niederlage kassiert. Dabei zeigten die Erzgebirger dennoch eine starke Leistung und überraschten mit einer Umstellung.
Obwohl er am Ende zum wertvollsten Zschopauer Spieler (MVP) gekürt wurde, konnte sich Tom Siebert nicht so richtig freuen. „Der Sieg wäre mir lieber gewesen“, sagt der Zuspieler des VC, der mit seiner Mannschaft eigentlich eine gute Leistung hingelegt hatte. „Bei uns hat vieles funktioniert, aber eben nicht alles. Der Gegner hat dagegen...
