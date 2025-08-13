Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christian Hoffmann gehört zu den erfolgreichsten Kraftsportlern des FC Erzgebirge Aue.
Christian Hoffmann gehört zu den erfolgreichsten Kraftsportlern des FC Erzgebirge Aue. Bild: Geyersbach/Verein
Christian Hoffmann gehört zu den erfolgreichsten Kraftsportlern des FC Erzgebirge Aue.
Christian Hoffmann gehört zu den erfolgreichsten Kraftsportlern des FC Erzgebirge Aue. Bild: Geyersbach/Verein
Aue
Erzgebirge Aue: Bärenstarkes Veilchen sichert sich Platz im Nationalkader
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kraftsportler des FCE machen von sich reden. Neben einem WM-Teilnehmer, der Bronze gewann, hat nun ein weiterer Athlet den Sprung in die deutsche Elite geschafft. Und große Ziele.

Zuletzt sieben Medaillen, darunter drei Titel, hat Christian Hoffmann bei deutschen und bei sächsischen Meisterschaften gewonnen. Das blieb nicht unbemerkt. So wurde der Kraftsportler des FC Erzgebirge Aue jetzt in den deutschen Nationalkader berufen. Die Veilchen freut das sehr. Denn damit befindet sich Lars Bretfeld nun in bester Gesellschaft....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
18.06.2025
3 min.
Starkes Stück: Athlet von Erzgebirge Aue sichert sich bei WM-Debüt eine Medaille – diese Farbe hat sie
Lars Bretfeld vom FC Erzgebirge Aue, hier bei einem Wettkampf in Lauter, hat sein WM-Debüt mit Bronze gemeistert.
Kraftsportler Lars Bretfeld hat bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken ein noch nie erlebtes Wettkampfflair geschnuppert. Die Entscheidung über die Platzierung fiel am Ende auf der Waage.
Anna Neef
13.08.2025
4 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen verpflichten Multi-Talent aus einer Ringer-Dynastie
Emil Thiele (l.) wird ab Oktober für die Veilchenringer in der 2. Bundesliga auf die Matte gehen. Aues Chefcoach Björn Schöniger beschreibt den Freistiler als echten Gewinn.
Emil Thiele beherrscht beide Stilarten und geht ab Oktober in der 2. Bundesliga für den FCE auf die Matte. Einen Vorgeschmack seines Könnens gab der 21-Jährige bei der deutschen Meisterschaft.
Anna Neef
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel