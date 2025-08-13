Erzgebirge Aue: Bärenstarkes Veilchen sichert sich Platz im Nationalkader

Die Kraftsportler des FCE machen von sich reden. Neben einem WM-Teilnehmer, der Bronze gewann, hat nun ein weiterer Athlet den Sprung in die deutsche Elite geschafft. Und große Ziele.

Zuletzt sieben Medaillen, darunter drei Titel, hat Christian Hoffmann bei deutschen und bei sächsischen Meisterschaften gewonnen. Das blieb nicht unbemerkt. So wurde der Kraftsportler des FC Erzgebirge Aue jetzt in den deutschen Nationalkader berufen. Die Veilchen freut das sehr. Denn damit befindet sich Lars Bretfeld nun in bester Gesellschaft.