Erzgebirge Aue: Bei den kleinen Veilchen läuft es oft besser als bei den großen

Aue
Zwei Nachwuchsteams der Porsche-Kumpelschmiede kicken in Deutschlands höchster Jugendliga. Vor allem die U 19 meistert diese Herausforderung sehr gut. Zum Topspiel bittet am Sonnabend die U 15.
Nach sieben Spielen in der DFB-Nachwuchsliga für Fußballtalente von Proficlubs belegen die A-Junioren des FC Erzgebirge Aue Rang 4 der Tabelle. Union Berlin, Cottbus und Hertha BSC sind zwar schon ein Stück enteilt. Doch die Veilchen schlagen sich in Deutschlands höchster Spielklasse für diese Altersgruppe wacker.
