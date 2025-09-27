Erzgebirge Aue: Bei den kleinen Veilchen läuft es oft besser als bei den großen

Zwei Nachwuchsteams der Porsche-Kumpelschmiede kicken in Deutschlands höchster Jugendliga. Vor allem die U 19 meistert diese Herausforderung sehr gut. Zum Topspiel bittet am Sonnabend die U 15.

Nach sieben Spielen in der DFB-Nachwuchsliga für Fußballtalente von Proficlubs belegen die A-Junioren des FC Erzgebirge Aue Rang 4 der Tabelle. Union Berlin, Cottbus und Hertha BSC sind zwar schon ein Stück enteilt. Doch die Veilchen schlagen sich in Deutschlands höchster Spielklasse für diese Altersgruppe wacker. Nach sieben Spielen in der DFB-Nachwuchsliga für Fußballtalente von Proficlubs belegen die A-Junioren des FC Erzgebirge Aue Rang 4 der Tabelle. Union Berlin, Cottbus und Hertha BSC sind zwar schon ein Stück enteilt. Doch die Veilchen schlagen sich in Deutschlands höchster Spielklasse für diese Altersgruppe wacker.