Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Maxim Kindel im Vorwärtsgang mit Ball am Fuß. Gegen Dresden traf der Auer dreimal.
Maxim Kindel im Vorwärtsgang mit Ball am Fuß. Gegen Dresden traf der Auer dreimal. Bild: Enie Hahnel/Verein
Maxim Kindel im Vorwärtsgang mit Ball am Fuß. Gegen Dresden traf der Auer dreimal.
Maxim Kindel im Vorwärtsgang mit Ball am Fuß. Gegen Dresden traf der Auer dreimal. Bild: Enie Hahnel/Verein
Aue
Erzgebirge Aue: Bei den kleinen Veilchen läuft es oft besser als bei den großen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Nachwuchsteams der Porsche-Kumpelschmiede kicken in Deutschlands höchster Jugendliga. Vor allem die U 19 meistert diese Herausforderung sehr gut. Zum Topspiel bittet am Sonnabend die U 15.

Nach sieben Spielen in der DFB-Nachwuchsliga für Fußballtalente von Proficlubs belegen die A-Junioren des FC Erzgebirge Aue Rang 4 der Tabelle. Union Berlin, Cottbus und Hertha BSC sind zwar schon ein Stück enteilt. Doch die Veilchen schlagen sich in Deutschlands höchster Spielklasse für diese Altersgruppe wacker.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Dem Pokalkrimi folgt ein vermasselter Saisonstart gegen den Erzrivalen
Die Richtung stimmte: Elisa Polusik von den Veilchen auf dem Weg in den Strafraum.
Die Landesliga-Fußballerinnen des FCE müssen eine bittere Pille schlucken. Gegen den Chemnitzer FC sah die Elf aus dem Lößnitztal über weite Strecken alt aus. Das sagt der Co-Trainer zum Fehlstart.
Anna Neef
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
20.09.2025
2 min.
Erzgebirge Aue: Junge Veilchenkicker erleben besonderes Turnier
Die U 15 des FC Erzgebirge Aue hat ein hochkarätig besetztes Turnier in Stuttgart erlebt.
Barcelona, München, Wolfsburg: Mit dem Fußballnachwuchs großer Vereine hat sich die U 15 des FCE messen dürfen. Gastgeber war der Autohersteller Porsche, der auch die Kumpelschmiede im Lößnitztal fördert.
Anna Neef
Mehr Artikel