Vier Buben spielen im Skat eine tragende Rolle. Am 22. November wird bei den Veilchen wieder gereizt und gestochen.
Vier Buben spielen im Skat eine tragende Rolle. Am 22. November wird bei den Veilchen wieder gereizt und gestochen. Bild: M. Schuppich - stock.adobe.com
Vier Buben spielen im Skat eine tragende Rolle. Am 22. November wird bei den Veilchen wieder gereizt und gestochen.
Vier Buben spielen im Skat eine tragende Rolle. Am 22. November wird bei den Veilchen wieder gereizt und gestochen. Bild: M. Schuppich - stock.adobe.com
Aue
Erzgebirge Aue: Bei den Veilchen werden die Karten neu gemischt
Redakteur
Von Anna Neef
Schon in seine elfte Runde geht am 22. November das Skatturnier beim FCE. Besonderheit: Die Startgebühr kommt wieder dem Kumpel-Nachwuchs zugute.

Ausnahmsweise gereizt und gestochen statt gekickt wird am 22. November im Eins-Erzgebirgsstadion. Beim Fußball-Drittligisten FCE Aue steht das 11. Veilchen-Skatturnier auf dem Programm. Laut Fanbetreuer Heiko Hambeck steigt das Turnier in der Gaststätte „Stadionblick“. Los geht es 13 Uhr. „Gespielt werden zwei Runden zu je 36 Partien mit...
23.09.2025
1 min.
Volleyball im Erzgebirge: Turnier mit besonderen Preisen sucht noch Teams
Das Volleyballturnier des ESV Eibenstock erlebt am kommenden Sonnabend seine zehnte Auflage.
Der ESV 90 Eibenstock bittet am Sonnabend an Netz. Für den sportlichen Vergleich in der Auersberghalle sind nach wie vor zwei Plätze frei.
Christoph Pawlowsky
16:45 Uhr
1 min.
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden beschädigt.
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Sabrina Seifert
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
28.09.2025
1 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen stellen Fans mit Handicap in den Mittelpunkt
66 Gäste trafen 2024 im April 2024 beim Fan-Stammtisch für Aue-Fans mit Handicap auf Mannschaft, Trainerstab und Vereinsvertreter.
Unter dem Motto „Inklusiv im Spiel“ richtet der FCE einen Fanstammtisch für Fans mit Handicap aus. Nicht nur das Team „Barrierefrei“ steht dabei Rede und Antwort.
Anna Neef
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
