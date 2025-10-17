Erzgebirge Aue: Bei den Veilchen werden die Karten neu gemischt

Schon in seine elfte Runde geht am 22. November das Skatturnier beim FCE. Besonderheit: Die Startgebühr kommt wieder dem Kumpel-Nachwuchs zugute.

Ausnahmsweise gereizt und gestochen statt gekickt wird am 22. November im Eins-Erzgebirgsstadion. Beim Fußball-Drittligisten FCE Aue steht das 11. Veilchen-Skatturnier auf dem Programm. Laut Fanbetreuer Heiko Hambeck steigt das Turnier in der Gaststätte „Stadionblick". Los geht es 13 Uhr. „Gespielt werden zwei Runden zu je 36 Partien mit...