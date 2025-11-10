Erzgebirge Aue: Drei Schlüsselduelle tragen zum Veilchensieg beim Spitzenreiter bei

Der KSV Witten war diese Saison noch ungeschlagen. Zum Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga reisten die Ringer des FCE in den Ruhrpott und änderten das. Mit einem Glücksbringer an Bord.

Gegen den Niederländer Bredi Slinkers vom KSV Witten hatte Björn Schöniger eine knappe Niederlage kalkuliert. „Es ging darum, möglichst wenige Zähler abzugeben“, sagt der Chefcoach der Veilchenringer. Doch Marco Stoll wollte mehr. Und schaffte mehr. Damit steuerte der Neuzugang des FC Erzgebirge beim Rückrundenauftakt im Ruhrpott einen... Gegen den Niederländer Bredi Slinkers vom KSV Witten hatte Björn Schöniger eine knappe Niederlage kalkuliert. „Es ging darum, möglichst wenige Zähler abzugeben“, sagt der Chefcoach der Veilchenringer. Doch Marco Stoll wollte mehr. Und schaffte mehr. Damit steuerte der Neuzugang des FC Erzgebirge beim Rückrundenauftakt im Ruhrpott einen...