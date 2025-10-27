Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Auer Finn Weiß (oben) bezwang Max Lamitschka aus Lübtheen auf Schultern.
Der Auer Finn Weiß (oben) bezwang Max Lamitschka aus Lübtheen auf Schultern. Bild: Ramona Schwabe
Der Auer Finn Weiß (oben) bezwang Max Lamitschka aus Lübtheen auf Schultern.
Der Auer Finn Weiß (oben) bezwang Max Lamitschka aus Lübtheen auf Schultern. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Erzgebirge Aue: Japanischer Ausnahmeringer fliegt vorzeitig wieder heim
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen herben Verlust haben die Mattenfüchse der Veilchen erlitten. Juniorenweltmeister Ryoya Yamashita musste die Saison ganz plötzlich abbrechen. Das machte sich beim Zweitligisten sofort bemerkbar.

Im Sturm hat er die Herzen der Fans erobert. Mit seinen ringerischen Qualitäten einerseits. Und mit seinem sympathischen Wesen andererseits. Jetzt ist Ryoya Yamashita wieder zuhause. Das kam unerwartet. So musste der erste Japaner in Auer Diensten die Saison vorzeitig abbrechen. Ein herber Verlust, wie Veilchencoach Björn Schöniger sagt. „Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
19.10.2025
5 min.
Erzgebirge Aue: Vom Exoten aus Japan bis zum Kapitän mit ehrgeizigem Ziel - die Mischung macht’s
Veilchenringer Connor Sammet (l.) hat gegen Nürnbergs Enes Acarer im 130-Kilogramm-Limit einen 0:3-Rückstand aufgeholt und seinen Kampf gewonnen.
Die Ringer Ryoya Yamashita und Connor Sammet könnten vom Typ her unterschiedlicher nicht sein. Für den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue stehen beide auf der Matte und trugen zum jüngsten Erfolg bei.
Anna Neef
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
17.10.2025
3 min.
Wie Messi und Ronaldo: Veilchenringer bieten Weltspitze auf – und setzen auf eigenen Nachwuchs
Vasile Diacon (l.) darf als Weltklasse-Ringer gelten. Der Moldawier steht in Auer Diensten.
Die Ringer des FC Erzgebirge Aue haben sich unter anderem mit einem Japaner verstärkt. Aber nicht nur der amtierende Juniorenweltmeister aus Fernost überzeugt den FCE-Coach auf ganzer Linie.
Anna Neef
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel