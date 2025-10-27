Erzgebirge Aue: Japanischer Ausnahmeringer fliegt vorzeitig wieder heim

Einen herben Verlust haben die Mattenfüchse der Veilchen erlitten. Juniorenweltmeister Ryoya Yamashita musste die Saison ganz plötzlich abbrechen. Das machte sich beim Zweitligisten sofort bemerkbar.

Im Sturm hat er die Herzen der Fans erobert. Mit seinen ringerischen Qualitäten einerseits. Und mit seinem sympathischen Wesen andererseits. Jetzt ist Ryoya Yamashita wieder zuhause. Das kam unerwartet. So musste der erste Japaner in Auer Diensten die Saison vorzeitig abbrechen. Ein herber Verlust, wie Veilchencoach Björn Schöniger sagt. „Das...