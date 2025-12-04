Erzgebirge Aue: Junge Veilchen erleben Aha-Moment im Prestigederby mit Dresden

Für die A-Junioren-Fußballer des FCE endet diesen Sonnabend zuhause gegen Cottbus die Vorrunde in der DFB-Nachwuchsliga. Zuletzt gab es einen umjubelten Auswärtsauftritt.

An dieses Spiel werden sich die A-Junioren-Fußballer des FC Erzgebirge Aue noch lange erinnern. Nicht nur wegen des knappen Ausgangs. Auch wegen eines Aha-Moments, der die Partie in Deutschlands höchster Spielklasse auf den Kopf stellen sollte. An dieses Spiel werden sich die A-Junioren-Fußballer des FC Erzgebirge Aue noch lange erinnern. Nicht nur wegen des knappen Ausgangs. Auch wegen eines Aha-Moments, der die Partie in Deutschlands höchster Spielklasse auf den Kopf stellen sollte.