Trotz guter Leistung musste sich die U17 gegen den Tabellenzweiten Hertha BSC geschlagen geben.
Trotz guter Leistung musste sich die U17 gegen den Tabellenzweiten Hertha BSC geschlagen geben. Bild: Ronny Graßer/FCE
Trotz guter Leistung musste sich die U17 gegen den Tabellenzweiten Hertha BSC geschlagen geben.
Trotz guter Leistung musste sich die U17 gegen den Tabellenzweiten Hertha BSC geschlagen geben. Bild: Ronny Graßer/FCE
Aue
Erzgebirge Aue: Junge Veilchen erleben Aha-Moment im Prestigederby mit Dresden
Redakteur
Von Anna Neef
Für die A-Junioren-Fußballer des FCE endet diesen Sonnabend zuhause gegen Cottbus die Vorrunde in der DFB-Nachwuchsliga. Zuletzt gab es einen umjubelten Auswärtsauftritt.

An dieses Spiel werden sich die A-Junioren-Fußballer des FC Erzgebirge Aue noch lange erinnern. Nicht nur wegen des knappen Ausgangs. Auch wegen eines Aha-Moments, der die Partie in Deutschlands höchster Spielklasse auf den Kopf stellen sollte.
