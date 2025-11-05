Erzgebirge Aue: Punkten um jeden Preis - wie die Veilchenfußballerinnen mit diesem Druck umgehen

Nach dem Ausfall von fünf Leistungsträgerinnen zählt bei den Landesliga-Frauen des FC Erzgebirge jeder Sieg. Zuletzt gelang das zweimal. Nun kommt der Aufsteiger ins Lößnitztal.

Die richtigen Worte sind mitunter der Schlüssel zum Erfolg. Veilchencoach Alexander Zamzow hat seine Ansprache vor dem jüngsten Auswärtsspiel offenbar weise gewählt. Zu keinem Zeitpunkt geriet der Sieg der Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue bei Eiche Reichenbrand in Gefahr, betont der Trainer. Genau so hatte er sich das...