Erzgebirge Aue: Veilchen fokussieren sich auf entscheidendes Duell

Diesen Sonnabend läuft bei den U-19-Kickern des FCE in der Nachwuchs-Bundesliga der Berliner Athletik Klub auf. Danach steht fest, in welche Tabellenhälfte die Lila-Weißen gehören.

Vor einem richtungsweisenden Spiel stehen die A-Junioren-Fußballer des FC Erzgebirge Aue. Denn für sie geht es im nächsten Heimspiel der DFB-Nachwuchs-Bundesliga darum, ob sie in die obere oder untere Tabellenhälfte gehören. Zu Gast im Lößnitztal ist diesen Sonnabend ab 13 Uhr der Berliner Athletik Klub und damit der direkte Nachbar, der... Vor einem richtungsweisenden Spiel stehen die A-Junioren-Fußballer des FC Erzgebirge Aue. Denn für sie geht es im nächsten Heimspiel der DFB-Nachwuchs-Bundesliga darum, ob sie in die obere oder untere Tabellenhälfte gehören. Zu Gast im Lößnitztal ist diesen Sonnabend ab 13 Uhr der Berliner Athletik Klub und damit der direkte Nachbar, der...