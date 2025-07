Erzgebirge Aue: Veilchen tragen ihre Generalprobe gegen Energie Cottbus in Marienberg aus

Sein letztes Testspiel vor dem scharfen Start in Liga 3 trägt der FCE gegen die Lausitzer aus. Und zwar an ungewohnter Stelle. Online jedoch gibt es keine Tickets für diese Partie.

Mit einem Ostderby fällt für den FC Erzgebirge Aue am 3. August ab 13.30 Uhr der Startschuss für die neue Saison in der 3. Liga. Dann laufen die Fußballer des FC Hansa Rostock im Erzgebirgsstadion auf. Die Generalprobe steigt eine Woche zuvor – allerdings an ungewohnter Stelle.