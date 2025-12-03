Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Noch zwei Spiele liegen vor den FCE-Fußballerinnen bis zur verdienten Winterpause.
Noch zwei Spiele liegen vor den FCE-Fußballerinnen bis zur verdienten Winterpause. Bild: Symbolbild/alphaspirit - stock.adobe.com
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchencoach mit Lob fürs Team und Kritik für den Fußballverband
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch sind zwei Partien zu spielen. Dabei wäre Alexander Zamzow schon viel lieber in der Winterpause. Sportlich indes hat der Trainer der Landesliga-Kickerinnen vom FCE wenig zu meckern.

Gefühlt bis Heiligabend dauert der Ligabetrieb in diesem Jahr, sagt Alexander Zamzow und der Sarkasmus ist seiner Stimme deutlich anzuhören. Noch bis Mitte Dezember stehen auch die Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue im Spielbetrieb. „Das muss mir vom Verband mal einer erklären, warum das so ist“, sagt der Coach, der die...
