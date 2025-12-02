Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Auer Milan Gellen (l.) steuerte gegen Thalheims Dominik Klann einen Schultersieg bei. Bild: Ramona Schwabe
Der Auer Milan Gellen (l.) steuerte gegen Thalheims Dominik Klann einen Schultersieg bei. Bild: Ramona Schwabe
Der Auer Milan Gellen (l.) steuerte gegen Thalheims Dominik Klann einen Schultersieg bei.
Der Auer Milan Gellen (l.) steuerte gegen Thalheims Dominik Klann einen Schultersieg bei. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchenringer auf internationaler Bühne und im Derby gefordert
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Prag haben Talente des FCE wertvolle Wettkampferfahrung gesammelt und auch Medaillen gewonnen. Zuhause sah am Abend in der Regionalliga das Duell mit Thalheim einen verdienten Sieger.

Tagsüber mit der Jugend bei den Prag Open und abends schon wieder an der Ringermatte im heimischen Erzgebirge: Einen langen Arbeitstag hatte Trainer Björn Schöniger vom FC Erzgebirge Aue am Sonnabend. Los ging es mit der Fahrt ins Nachbarland. Sechs junge Veilchen stellten sich in Tschechien internationaler Konkurrenz.
