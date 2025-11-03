Erzgebirge Aue: Veilchenringer trifft ehemaligen Finalgegner von Rom in Greiz wieder

Die Überraschung ist ausgeblieben: Mit 11:15 unterlagen die Mattenfüchse in Lila-Weiß im Zweitliga-Duell mit Greiz. Dabei kam es zu einem besonderen Wiedersehen.

Auf einen alten Bekannten ist Veilchenringer Connor Sammet in Greiz getroffen. Gegen Richard Karelson stand der Eibenstocker im Juni 2022 in Rom schon einmal auf der Matte. Bei der Europameisterschaft der U 20 unterlag er damals im Finale mit 1:3. Entsprechend motiviert ging der Erzgebirger am Sonnabend ins Zweitliga-Duell mit dem Esten in Greizer...