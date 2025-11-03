Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aues Connor Sammet (r.) - hier bei der deutschen Meisterschaft gegen Anton Vieweg aus Lugau - traf in Greiz auf einen alten Bekannten. Bild: Katrin Peprny
Aues Connor Sammet (r.) - hier bei der deutschen Meisterschaft gegen Anton Vieweg aus Lugau - traf in Greiz auf einen alten Bekannten. Bild: Katrin Peprny
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchenringer trifft ehemaligen Finalgegner von Rom in Greiz wieder
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Überraschung ist ausgeblieben: Mit 11:15 unterlagen die Mattenfüchse in Lila-Weiß im Zweitliga-Duell mit Greiz. Dabei kam es zu einem besonderen Wiedersehen.

Auf einen alten Bekannten ist Veilchenringer Connor Sammet in Greiz getroffen. Gegen Richard Karelson stand der Eibenstocker im Juni 2022 in Rom schon einmal auf der Matte. Bei der Europameisterschaft der U 20 unterlag er damals im Finale mit 1:3. Entsprechend motiviert ging der Erzgebirger am Sonnabend ins Zweitliga-Duell mit dem Esten in Greizer...
17.10.2025
3 min.
Wie Messi und Ronaldo: Veilchenringer bieten Weltspitze auf – und setzen auf eigenen Nachwuchs
Vasile Diacon (l.) darf als Weltklasse-Ringer gelten. Der Moldawier steht in Auer Diensten.
Die Ringer des FC Erzgebirge Aue haben sich unter anderem mit einem Japaner verstärkt. Aber nicht nur der amtierende Juniorenweltmeister aus Fernost überzeugt den FCE-Coach auf ganzer Linie.
Anna Neef
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
23.10.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer begrüßen Primus und Schlusslicht – dazwischen liegen nur 24 Stunden
Der Auer Teetje Richter (l.) läutete den jüngsten Erfolg gegen Nürnberg mit einem Schultersieg ein.
Zwei rappelvolle Kampftage stehen den Mattenfüchsen der Lila-Weißen bevor. Los geht es am Freitag. Der FCE-Chefcoach sieht trotz des Stressfaktors auch Vorteile.
Anna Neef
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel