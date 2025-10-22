Erzgebirge Aue: Veilchentrainer steht vor einer noch nie da gewesenen Misere

Mit ambitionierten Zielen sind die Landesliga-Fußballerinnen des FCE in die Saison gestartet. Jetzt muss der Coach das Saisonziel korrigieren. Die Gründe sind bedauerlich.

Ausnahmezustand bei den Veilchen: Die Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue befinden sich in einer prekären Lage. „So etwas habe ich in meiner ganzen Zeit als Trainer noch nicht erlebt“, sagt Coach Alexander Zamzow. Vom Saisonziel, zu den vier besten Teams der Liga zu gehören, hat er sich in Gedanken schon verabschiedet. „Denn...