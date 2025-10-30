Erzgebirge Aue: Zuschauen statt mitspielen - ein Veilchen im Abschiedsschmerz vom Fußballplatz

Michaela Weidauer war lange Zeit eine Offensivversicherung für die Landesliga-Frauen des FCE. Das ist nun vorbei. Die Stürmerin hat einen schweren Entschluss gefasst.

Das Gefühl, als es passiert ist, hat Michaela Weidauer noch im Kopf. Als wäre es soeben passiert. „Das bremst mich“, sagt die 20-Jährige, deren sportliche Leidenschaft 15 Jahre lang der Fußball war. Ihrer drei Jahre älteren Schwester Sophie eiferte die Zwönitzerin nach und gehörte bis vor wenigen Wochen zum Aufgebot der Landesliga-Elf...