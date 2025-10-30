Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fußballerin Michaela Weidauer vom FC Erzgebirge Aue musste eine Entscheidung treffen. Sie wiegt schwer.
Fußballerin Michaela Weidauer vom FC Erzgebirge Aue musste eine Entscheidung treffen. Sie wiegt schwer. Bild: Anna Neef
Fußballerin Michaela Weidauer vom FC Erzgebirge Aue musste eine Entscheidung treffen. Sie wiegt schwer.
Fußballerin Michaela Weidauer vom FC Erzgebirge Aue musste eine Entscheidung treffen. Sie wiegt schwer. Bild: Anna Neef
Aue
Erzgebirge Aue: Zuschauen statt mitspielen - ein Veilchen im Abschiedsschmerz vom Fußballplatz
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michaela Weidauer war lange Zeit eine Offensivversicherung für die Landesliga-Frauen des FCE. Das ist nun vorbei. Die Stürmerin hat einen schweren Entschluss gefasst.

Das Gefühl, als es passiert ist, hat Michaela Weidauer noch im Kopf. Als wäre es soeben passiert. „Das bremst mich“, sagt die 20-Jährige, deren sportliche Leidenschaft 15 Jahre lang der Fußball war. Ihrer drei Jahre älteren Schwester Sophie eiferte die Zwönitzerin nach und gehörte bis vor wenigen Wochen zum Aufgebot der Landesliga-Elf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchentrainer steht vor einer noch nie da gewesenen Misere
Nachdenklich: Aue-Coach Alexander Zamzow und die Veilchenfrauen befinden sich in einer misslichen Lage.
Mit ambitionierten Zielen sind die Landesliga-Fußballerinnen des FCE in die Saison gestartet. Jetzt muss der Coach das Saisonziel korrigieren. Die Gründe sind bedauerlich.
Anna Neef
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
28.09.2025
2 min.
Erzgebirge Aue: Warum der Coach trotz einer Niederlage hochzufrieden ist
Anni Borrmann, Melanie Hähnel und Elisa Polisik (v. l.) verpassen in dieser Szene gegen Chemnitz den Ball. Keeperin Franziska Frohs hat ihn sicher. Diesen Sonntag geht es für die Veilchen im Pokal weiter.
Die Landesliga-Fußballerinnen aus dem Lößnitztal haben zuletzt mit 1:3 verloren. Der Trainer übt dennoch kaum Kritik. Und gibt für die Pokalpartie am Sonntag ein klares Ziel aus.
Anna Neef
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
Mehr Artikel