Erzgebirger baut seine Erfolgsserie in der Deutschen Rallye-Meisterschaft aus

Annaberg
Bei der Saarland-Pfalz-Rallye war Carsten Mohe zum vierten Mal in Folge nicht zu stoppen. Dabei erlebte der Crottendorfer in der fünften Wertungsprüfung einen Schreckmoment.
Die Erfolgsserie von Carsten Mohe und Copilotin Andrea Lieber hat sich im äußersten Westen Deutschlands fortgesetzt. Mit seinem Renault Clio Rally3 feierte das Duo aus dem Erzgebirge bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye den vierten Klassensieg bei einem Lauf der diesjährigen Deutschen Rallye-Meisterschaft hintereinander. Gegen starke Konkurrenz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.