Wieder einmal fuhren Carsten Mohe und Copilotin Andrea Lieber der Konkurrenz davon.
Wieder einmal fuhren Carsten Mohe und Copilotin Andrea Lieber der Konkurrenz davon. Bild: Mohe-Rallyesport – Sascha Dörren
Annaberg
Erzgebirger baut seine Erfolgsserie in der Deutschen Rallye-Meisterschaft aus
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Saarland-Pfalz-Rallye war Carsten Mohe zum vierten Mal in Folge nicht zu stoppen. Dabei erlebte der Crottendorfer in der fünften Wertungsprüfung einen Schreckmoment.

Die Erfolgsserie von Carsten Mohe und Copilotin Andrea Lieber hat sich im äußersten Westen Deutschlands fortgesetzt. Mit seinem Renault Clio Rally3 feierte das Duo aus dem Erzgebirge bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye den vierten Klassensieg bei einem Lauf der diesjährigen Deutschen Rallye-Meisterschaft hintereinander. Gegen starke Konkurrenz...
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
16.08.2025
4 min.
Motorsport im Erzgebirge: Warum Rallye-Ass Sepp Wiegand seinen Saisonplan ändert
Sepp Wiegand hat seinen Plan für diese Saison geändert. Das Rallye-Ass vom MC Grünhain ist das nächste Mal zum Heimspiel am 13. September in Aktion zu erleben.
Das nächste Mal zum Heimspiel, bei der 21. Rallye Grünhain, wird der zweimalige Gesamtsieger live zu erleben sein. Die Nennliste für das Spektakel am 13. September füllt sich stetig.
Anna Neef
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
06.08.2025
3 min.
Erzgebirger siegen bei Rallye-Meisterschaft in den Weinbergen mit großem Vorsprung
Im Renault Clio Rally3 gingen Carsten Mohe und Beifahrerin Andrea Lieber bei der Rallye Mittelrhein an den Start.
Das Crottendorfer Team trotzt den komplizierten Bedingungen am Rhein. Doch es gab einen brenzligen Moment.
Sandra Häfner
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel