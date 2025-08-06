Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Renault Clio Rally3 gingen Carsten Mohe und Beifahrerin Andrea Lieber bei der Rallye Mittelrhein an den Start. Bild: Sascha Dörrenbächer
Im Renault Clio Rally3 gingen Carsten Mohe und Beifahrerin Andrea Lieber bei der Rallye Mittelrhein an den Start. Bild: Sascha Dörrenbächer
Annaberg
Erzgebirger siegen bei Rallye-Meisterschaft in den Weinbergen mit großem Vorsprung
Redakteur
Von Sandra Häfner
Das Crottendorfer Team trotzt den komplizierten Bedingungen am Rhein. Doch es gab einen brenzligen Moment.

Bei ihrem dritten Start in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) haben die Crottendorfer Carsten Mohe und Beifahrerin Andrea Lieber im Renault Clio Rally3 ihren dritten Klassensieg erobert. Weder die starken Gegner in der RC3-Kategorie noch die unbeständige Witterung oder die schwierigen Fahrbahnverhältnisse bei der Rallye Mittelrhein konnten...
