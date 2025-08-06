Erzgebirger siegen bei Rallye-Meisterschaft in den Weinbergen mit großem Vorsprung

Das Crottendorfer Team trotzt den komplizierten Bedingungen am Rhein. Doch es gab einen brenzligen Moment.

Bei ihrem dritten Start in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) haben die Crottendorfer Carsten Mohe und Beifahrerin Andrea Lieber im Renault Clio Rally3 ihren dritten Klassensieg erobert. Weder die starken Gegner in der RC3-Kategorie noch die unbeständige Witterung oder die schwierigen Fahrbahnverhältnisse bei der Rallye Mittelrhein konnten...