Erzgebirgischer Verein bietet Nachwuchsreitern eine Bühne

Mit einem Breitensportturnier will der RFV Weißbach die Gelegenheit bieten, Erfahrungen zu sammeln. Die jüngsten Sportler sind erst vier Jahre alt.

Der Reit- und Fahrverein Weißbach bietet am Sonntag jungen Sportlern eine Bühne. „Wir möchten den Kinder- und Nachwuchssport weiter fördern und veranstalten deshalb ein zusätzliches Breitensportturnier. Dabei können Nachwuchsreiter erste Turniererfahrungen sammeln“, sagt Mitorganisatorin Marlen Drescher. Gerade die jungen Sportler... Der Reit- und Fahrverein Weißbach bietet am Sonntag jungen Sportlern eine Bühne. „Wir möchten den Kinder- und Nachwuchssport weiter fördern und veranstalten deshalb ein zusätzliches Breitensportturnier. Dabei können Nachwuchsreiter erste Turniererfahrungen sammeln“, sagt Mitorganisatorin Marlen Drescher. Gerade die jungen Sportler...