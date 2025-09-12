Erzgebirgischer Verein bietet Nachwuchsreitern eine Bühne

Zschopau
Mit einem Breitensportturnier will der RFV Weißbach die Gelegenheit bieten, Erfahrungen zu sammeln. Die jüngsten Sportler sind erst vier Jahre alt.
Der Reit- und Fahrverein Weißbach bietet am Sonntag jungen Sportlern eine Bühne. „Wir möchten den Kinder- und Nachwuchssport weiter fördern und veranstalten deshalb ein zusätzliches Breitensportturnier. Dabei können Nachwuchsreiter erste Turniererfahrungen sammeln“, sagt Mitorganisatorin Marlen Drescher. Gerade die jungen Sportler...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.