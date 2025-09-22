Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Durfte sich über einen Sieg freuen: Samira Kaden.
Durfte sich über einen Sieg freuen: Samira Kaden. Bild: Marlen Drescher
Durfte sich über einen Sieg freuen: Samira Kaden.
Durfte sich über einen Sieg freuen: Samira Kaden. Bild: Marlen Drescher
Zschopau
Herzensprojekt lässt die Herzen junger Reiter aus dem Erzgebirge höher schlagen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit seinem Breitensportturnier bietet der RFV Weißbach vor allem dem Nachwuchs eine Bühne. Genutzt wurde diese Chance von 50 jungen Sportlern, die auch aus anderen Landkreisen kamen.

Anfangs war so manchem Teilnehmer eine gewisse Nervosität anzumerken, doch hinterher gab es viele lachende Gesichter. „Für unseren Verein ist das Breitensportturnier inzwischen ein Herzensprojekt geworden. Die strahlenden Kinderaugen, wenn die jungen Reiter ihre gestellten Aufgaben absolviert haben, zeigen uns, dass es richtig ist, diese...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
05.08.2025
2 min.
Kutschen im Rampenlicht bei Premiere im Erzgebirge
Janine Hielscher (an den Zügeln) vom RFV Mohsdorf war eine der Teilnehmerinnen des Kegelfahrens beim Fahrturnier im Amtsberger Ortsteil Weißbach am Wochenende. In der Klasse A für Zweispänner-Ponys holte sie den Sieg.
Erstmals hatten die Kutschenfahrer bei einer Pferdeveranstaltung in Weißbach die Aufmerksamkeit ganz auf ihrer Seite. Ob es eine zweite Auflage geben wird, ist unklar.
Sandra Häfner
12.09.2025
1 min.
Erzgebirgischer Verein bietet Nachwuchsreitern eine Bühne
In Weißbach sind am Sonntag vor allem junge Reiter zu erleben.
Mit einem Breitensportturnier will der RFV Weißbach die Gelegenheit bieten, Erfahrungen zu sammeln. Die jüngsten Sportler sind erst vier Jahre alt.
Andreas Bauer
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel