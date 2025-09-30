Erzgebirgisches Duo rast vorzeitig zum Titel in der Deutschen Rallye-Meisterschaft

Annaberg
Mit dem sechsten Sieg im sechsten Lauf haben sich Carsten Mohe und Andrea Lieber aus Crottendorf bereits vor dem Finale zu den Champions gekrönt. Der Erfolg ist ein Puzzle aus vielen Teilen.
Der Crottendorfer Rallye-Pilot Carsten Mohe und seine Co-Pilotin Andrea Lieber haben ihre bislang perfekte Saison vorzeitig gekrönt. Bei der Rallye Stemweder Berg – dem sechsten von sieben Läufen zur Deutschen Rallye-Meisterschaft – lieferten sie ihr Meisterstück ab und sicherten sich den sechsten Sieg im sechsten Lauf der RC3-Kategorie und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.