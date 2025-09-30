Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch bei der Rallye Stemweder Berg war das erzgebirgische Duo um Carsten Mohe und Andrea Lieber in der RC3-Kategorie wieder am schnellsten unterwegs.
Auch bei der Rallye Stemweder Berg war das erzgebirgische Duo um Carsten Mohe und Andrea Lieber in der RC3-Kategorie wieder am schnellsten unterwegs. Bild: Sascha Dörrenbacher
Annaberg
Erzgebirgisches Duo rast vorzeitig zum Titel in der Deutschen Rallye-Meisterschaft
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem sechsten Sieg im sechsten Lauf haben sich Carsten Mohe und Andrea Lieber aus Crottendorf bereits vor dem Finale zu den Champions gekrönt. Der Erfolg ist ein Puzzle aus vielen Teilen.

Der Crottendorfer Rallye-Pilot Carsten Mohe und seine Co-Pilotin Andrea Lieber haben ihre bislang perfekte Saison vorzeitig gekrönt. Bei der Rallye Stemweder Berg – dem sechsten von sieben Läufen zur Deutschen Rallye-Meisterschaft – lieferten sie ihr Meisterstück ab und sicherten sich den sechsten Sieg im sechsten Lauf der RC3-Kategorie und...
