Erzgebirgisches Motocross-Talent will auch 2026 hoch hinaus

Zschopau
Oskar Walter hat im vergangenen Jahr mit tollen Platzierungen in verschiedenen Wettbewerben auf sich aufmerksam gemacht. Die Familie ordnet dem Erfolg viel unter.
Erfolg beruht zu 10 Prozent auf Inspiration und zu 90 Prozent auf Transpiration. Was schon der Erfinder Thomas Edison wusste, gilt auch im Sport: Ohne Schweiß und harte Arbeit geht es nicht voran – Talent haben schließlich alle, die gegeneinander um Meriten kämpfen.
