Freiberger Motocross-Ass mischt ganz vorn mit

Oskar Walter ist beim 2. Lauf zur Deutschen Meisterschaft in Lugau hauchdünn am Podest vorbeigeschrammt. Der Zehnjährige sitzt seit frühester Kindheit auf dem Motorrad.

Aufregung? Vielleicht ein bisschen. „Aber wenn, dann immer nur vorher, nie im Rennen. Da bin ich konzentriert“. Oskar Walter blickte ganz zufrieden drein. Als Sechster hatte der zehn Jahre alte Freiberger am Sonntag im ersten Finallauf der 65-ccm-Klasse in Lugau die Ziellinie überquert. Nach dem Saisonauftakt mit Platz 5 in Dolle bei...