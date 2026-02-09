Erzgebirgsderby im Tischtennis sieht einen klaren Sieger

Aue
Während der Aufsteiger aus Schwarzenberg in der Sachsenliga endlich wieder ein bisschen durchatmen kann, ging es für den Gastgeber Tannenberg tabellenabwärts. Doch noch ist nichts verloren.
In der vergangenen Saison haben die Tischtennis-Männer aus Tannenberg und Schwarzenberg in der Landesliga die Punkte zweimal geteilt. Jetzt, eine Etage höher in der Sachsenliga, hatte der TTSV Handwerk in der ersten Halbserie gegen den Aufsteiger mit einem 10:5-Sieg vorgelegt. Doch Schwarzenberg gelang am vergangenen Wochenende die Revanche. Mit...
