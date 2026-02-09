MENÜ
Auf ihn war im Kreisderby Verlass: Tannenbergs Spitzenmann Jan Vesely siegte im Doppel und im Einzel.
Auf ihn war im Kreisderby Verlass: Tannenbergs Spitzenmann Jan Vesely siegte im Doppel und im Einzel. Bild: Thomas Lesch
Aue
Erzgebirgsderby im Tischtennis sieht einen klaren Sieger
Von Thomas Lesch
Während der Aufsteiger aus Schwarzenberg in der Sachsenliga endlich wieder ein bisschen durchatmen kann, ging es für den Gastgeber Tannenberg tabellenabwärts. Doch noch ist nichts verloren.

In der vergangenen Saison haben die Tischtennis-Männer aus Tannenberg und Schwarzenberg in der Landesliga die Punkte zweimal geteilt. Jetzt, eine Etage höher in der Sachsenliga, hatte der TTSV Handwerk in der ersten Halbserie gegen den Aufsteiger mit einem 10:5-Sieg vorgelegt. Doch Schwarzenberg gelang am vergangenen Wochenende die Revanche. Mit...
