Erzgebirgskrimi an der Tischtennisplatte: Schwarzenberg gelingt furiose Wende

Der Titel in der Landesliga (Gruppe 2) ist dem 1. TTV nur noch theoretisch zu nehmen. Das 9:7 gegen Lugau III glich einer Nervenprobe.

Beide Teams wollten viel: Jeweils in Bestbesetzung sind der 1. TTV Schwarzenberg und Lugau III am Wochenende in der Tischtennis-Landesliga an die Platten getreten. Der gastgebende Spitzenreiter jedoch tat sich schwer. Lugau entschied vier der ersten fünf Duelle stets knapp mit 3:2 für sich und führte. So sahen die Schwarzenberger schon wie die...